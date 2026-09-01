В Эстонии из-за советского плаката на стене дома завели дело о разжигании розни Фото: REUTERS.

В Эстонии начали проверку из-за советского плаката военного времени, появившегося на стене частного дома. Речь идет об изображении «Смерть фашистской гадине», которое вызвало реакцию местных властей. По информации газеты Postimees, Департамент полиции и погранохраны уже возбудил дело по факту размещения этого агитационного материала.

В полиции уточнили, что производство начато по статье о разжигании розни. При этом хозяин здания, на чьей стене появился плакат, отрицает свою причастность к случившемуся. Само изображение было создано советским графиком Алексеем Кокорекиным еще в 1941 году.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратил внимание на тревожные тенденции в мире. Он отметил, что в ряде стран нацистская и фашистская идеология пытается маскироваться под патриотические лозунги. Парламентарий подчеркнул, что это не возрождение любви к родине, а воссоздание тоталитарного культа, который подавляет все инакомыслие. По мнению Чернышова, подобные процессы сейчас активно наблюдаются на Украине, где насаждается идеология режима.