Подросток умер от жуткой амёбы: она «съела» мозг ребёнка Фото: REUTERS.

В Северной Каролине от инфекции, вызванной мозгопожирающей амебой, скончался подросток. Трагедия произошла 31 августа, сообщает The Guardian со ссылкой на Департамент здравоохранения штата.

Мать погибшего Моника Мендоса опознала сына как Моисеса Понсе Мендосу. Женщина рассказала, что 21 августа отвезла мальчика в больницу с сильной головной болью, но после беглого осмотра их отправили домой.

На следующий день состояние подростка резко ухудшилось, и его экстренно госпитализировали в отделение реанимации. Врачи диагностировали первичный амебный менингоэнцефалит, вызванный попаданием Naegleria fowleri через нос в мозг.

Это уже второй подобный случай за месяц — ранее в Луизиане от той же инфекции умерла восьмилетняя девочка. Врачи почти 10 дней боролись за её жизнь, но спасти ребёнка не удалось.