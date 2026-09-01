Минобороны: ВС РФ поразили нефтебазу в Борисполе, снабжавшую топливом ВСУ Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы (ВС) России в ходе ночного массированного удара поразили нефтебазу в Борисполе Киевской области, обеспечивавшую горюче-смазочными материалами Вооруженные силы Украины. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удар нанесен в рамках массированного удара по объектам военной инфраструктуры Украины.

В Министерстве обороны России неоднократно подчеркивали, что удары наносятся исключительно по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ. В ведомстве отмечали, что такие действия являются ответом на массированные атаки украинских беспилотников по гражданской инфраструктуре на территории России.