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НовостиПолитика1 сентября 2026 6:47

Минобороны: ВС РФ поразили нефтебазу в Борисполе, снабжавшую топливом ВСУ

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВСУ в Киевской области
Мария СПИРИДОНОВА
Минобороны: ВС РФ поразили нефтебазу в Борисполе, снабжавшую топливом ВСУ

Минобороны: ВС РФ поразили нефтебазу в Борисполе, снабжавшую топливом ВСУ

Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы (ВС) России в ходе ночного массированного удара поразили нефтебазу в Борисполе Киевской области, обеспечивавшую горюче-смазочными материалами Вооруженные силы Украины. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удар нанесен в рамках массированного удара по объектам военной инфраструктуры Украины.

В Министерстве обороны России неоднократно подчеркивали, что удары наносятся исключительно по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ. В ведомстве отмечали, что такие действия являются ответом на массированные атаки украинских беспилотников по гражданской инфраструктуре на территории России.