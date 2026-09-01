Каллас призвала Киев не ждать обещаний по ПВО по итогам встречи глав МО ЕС

Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас. Фото: Michael Brandt/dpa/Global Look Press

Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что Украине не следует ожидать конкретных результатов, включая поставки систем ПВО, по итогам неформальной встречи министров обороны Евросоюза (ЕС), которая проходит на курорте «Лощина друидов» в Ирландии.

Отвечая на вопросы украинских журналистов, она пояснила, что на неформальных встречах не принимают «никаких конкретных решений»

Ранее представители Еврокомиссии уточнили, что встреча носит рабочий характер и посвящена обсуждению стратегических приоритетов в оборонной сфере.

В последнее время Украина сталкивается с критической нехваткой ракет для систем противовоздушной обороны, что серьезно подрывает ее способность отражать массированные российские ракетные удары. Издание The Kyiv Independent писало, что запасы боеприпасов стремительно сокращаются. Это заставляет Киев экономить ресурсы для защиты неба.