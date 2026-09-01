Стихийные бедствия будут сильнее бить по мировой экономике: назван ежегодный ущерб в ближайшее время Фото: REUTERS.

По оценкам американской аналитической компании Verisk Analytics, ежегодный ущерб от климатических изменений в ближайшее время может достичь 450 миллиардов долларов даже при обычных погодных условиях. В годы особо разрушительных катастроф эта сумма будет ещё выше. Такую информацию приводит газета Financial Times.

Всего два года назад убытки от стихии, по данным ООН, не превышали 320 миллиардов долларов. Однако сейчас специалисты Verisk подсчитали, что почти две трети глобальных потерь — около 279 миллиардов — остаются без страхового покрытия.

Рост финансовых потерь напрямую связан с усилением последствий глобального потепления. В то же время страховщики всё реже готовы брать на себя такие риски и покрывают меньшую долю возможного ущерба. Некоторые крупные компании уже ушли из опасных регионов и отказываются продлевать договоры в зонах повышенной угрозы.

Ранее стало известно, что в средней полосе РФ тенденции к изменению климата в сторону жаркого лета будут усиливаться. Об этом сообщил ученый Павел Константинов.

По его словам, волны жары с изменением климата будут становиться все более и более частыми. Поэтому к ним требуется адаптация, прежде всего в крупных городах, крупных населенных пунктах, где люди наиболее уязвимы.