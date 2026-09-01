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НовостиПолитика1 сентября 2026 7:33

Захарова предупредила о разрушительном ответе РФ на авантюры на Балтике

Россия даст разрушительный ответ на авантюры в Балтийском море, заявила Захарова
Мария СПИРИДОНОВА
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявила, что ответ России организаторам авантюр на Балтике в случае дальнейшей эскалации военно-политической обстановки в регионе будет разрушительным для них.

Дипломат подчеркнула, что инициаторы безумных антироссийских провокаций должны осознавать последствия своих действий.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны Прибалтики намеренно пугают свое население якобы «русской угрозой», чтобы привлечь в регион больше военной инфраструктуры НАТО. Песков назвал подобные заявления «свежей порцией страшилок» для промывания мозгов и подготовки населения к дальнейшей милитаризации.