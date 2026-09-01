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НовостиВ мире1 сентября 2026 7:39

Каллас: у ЕС с 2023 года не получается разблокировать €6,6 млрд для помощи Киеву

Каллас отметила, что Брюссель пытается склонить всех членов ЕС поддерживать Украину деньгами
Арина СЕРОВА
Каллас отметила, что Брюссель пытается склонить всех членов ЕС поддерживать Украину деньгами. Фото: Michael Brandt/dpa/Global Look Press

Каллас отметила, что Брюссель пытается склонить всех членов ЕС поддерживать Украину деньгами. Фото: Michael Brandt/dpa/Global Look Press

У Евросоюза все еще не получается разблокировать 6,6 миллиардов евро из Европейского фонда мира, откуда с 2023 года берутся деньги на военную помощь Киеву. Об этом рассказала глава европейской дипломатии Кая Каллас на неформальной встрече министров обороны ЕС в Ирландии.

По ее словам, страны-члены блока по-прежнему не могут прийти к общей точке зрения по поддержке Незалежной. Брюссель активно пытается всех склонить к передаче денег ВСУ, однако не все с данной идеей согласны.

«Многие страны ЕС уже сказали, что если это произойдет в ближайшие дни, то причитающиеся им деньги они готовы отдать Украине. Мы знаем, что в Еврофонде мира остаются блокированы €6,6 млрд, мы сейчас ведем дискуссию, какая часть этих денег пойдет Украине, а какая - странам ЕС», - отметила Каллас.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва предпочла бы достигать своих целей на Украине мирными способами. Однако Киев и его союзники не желают этого, в связи с чем Россия продолжает проводить СВО.