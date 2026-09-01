Каллас отметила, что Брюссель пытается склонить всех членов ЕС поддерживать Украину деньгами. Фото: Michael Brandt/dpa/Global Look Press

У Евросоюза все еще не получается разблокировать 6,6 миллиардов евро из Европейского фонда мира, откуда с 2023 года берутся деньги на военную помощь Киеву. Об этом рассказала глава европейской дипломатии Кая Каллас на неформальной встрече министров обороны ЕС в Ирландии.

По ее словам, страны-члены блока по-прежнему не могут прийти к общей точке зрения по поддержке Незалежной. Брюссель активно пытается всех склонить к передаче денег ВСУ, однако не все с данной идеей согласны.

«Многие страны ЕС уже сказали, что если это произойдет в ближайшие дни, то причитающиеся им деньги они готовы отдать Украине. Мы знаем, что в Еврофонде мира остаются блокированы €6,6 млрд, мы сейчас ведем дискуссию, какая часть этих денег пойдет Украине, а какая - странам ЕС», - отметила Каллас.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва предпочла бы достигать своих целей на Украине мирными способами. Однако Киев и его союзники не желают этого, в связи с чем Россия продолжает проводить СВО.