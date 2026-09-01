Тремасов: обстановка на топливном рынке России станет предсказуемой к октябрю

Тремасов спрогнозировал стабилизацию ситуации на топливном рынке России Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Обстановка на российском топливном рынке приобретет более прогнозируемый характер уже к октябрю текущего года. Об этом сообщил советник главы Центробанка Кирилл Тремасов.

По прогнозам советника, нынешние скачки цен связаны с сезонными факторами и временными сбоями в производственно-логистической цепочке. Он заверил, что постепенно все они будут устранены.

«К концу октября, когда у нас будет опорное заседание (совета директоров по ключевой ставке), я думаю, что ситуация на рынке топлива станет более понятной, более предсказуемой. Сейчас делать какие-то выводы преждевременно», - отметил Тремасов.

Тремасов подчеркнул, что регулятор внимательно отслеживает динамику цен на нефтяном рынке и в случае резкого повышения стоимости топлива готов принять дополнительные меры.

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