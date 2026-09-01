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НовостиЭкономика1 сентября 2026 7:59

Тремасов: обстановка на топливном рынке России станет предсказуемой к октябрю

Советник главы Центробанка Кирилл Тремасов спрогнозировал стабилизацию ситуации на топливном рынке России
Арина СЕРОВА
Тремасов спрогнозировал стабилизацию ситуации на топливном рынке России

Тремасов спрогнозировал стабилизацию ситуации на топливном рынке России

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Обстановка на российском топливном рынке приобретет более прогнозируемый характер уже к октябрю текущего года. Об этом сообщил советник главы Центробанка Кирилл Тремасов.

По прогнозам советника, нынешние скачки цен связаны с сезонными факторами и временными сбоями в производственно-логистической цепочке. Он заверил, что постепенно все они будут устранены.

«К концу октября, когда у нас будет опорное заседание (совета директоров по ключевой ставке), я думаю, что ситуация на рынке топлива станет более понятной, более предсказуемой. Сейчас делать какие-то выводы преждевременно», - отметил Тремасов.

Тремасов подчеркнул, что регулятор внимательно отслеживает динамику цен на нефтяном рынке и в случае резкого повышения стоимости топлива готов принять дополнительные меры.

KP.RU ранее писал, что Минэнерго совместно с ФАС намерены мониторить цены на бензин на независимых АЗС. Все подробности читайте в статье издания.