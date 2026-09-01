Двое мужчин пострадали при ракетной атаке ВСУ на Белгород Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Белгороде 1 сентября двое мужчин пострадали при ракетной атаке ВСУ. Об этом сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

Уточненная информация о состоянии пострадавших и других последствиях удара пока не приводится. Экстренные службы продолжают работать на местах.

Немногим ранее, 30 августа, Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу. Тогда погибли мужчина и 16-летний подросток, еще 13 человек получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших были семь подростков, часть раненых госпитализировали в тяжелом состоянии.

Кроме того, за сутки 30 августа ВСУ атаковали 67 населенных пунктов Белгородской области. По данным оперативного штаба региона, было выпущено 274 беспилотника и около 20 боеприпасов. В результате ударов три человека погибли, еще 36 получили ранения, в том числе дети.