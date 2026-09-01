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НовостиПолитика1 сентября 2026 8:19

Двое мужчин пострадали при ракетной атаке ВСУ на Белгород

Состояние пострадавших при атаке ВСУ на Белгород пока не уточняется
Марк СОКОЛОВ
Двое мужчин пострадали при ракетной атаке ВСУ на Белгород

Двое мужчин пострадали при ракетной атаке ВСУ на Белгород

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Белгороде 1 сентября двое мужчин пострадали при ракетной атаке ВСУ. Об этом сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

Уточненная информация о состоянии пострадавших и других последствиях удара пока не приводится. Экстренные службы продолжают работать на местах.

Немногим ранее, 30 августа, Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу. Тогда погибли мужчина и 16-летний подросток, еще 13 человек получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших были семь подростков, часть раненых госпитализировали в тяжелом состоянии.

Кроме того, за сутки 30 августа ВСУ атаковали 67 населенных пунктов Белгородской области. По данным оперативного штаба региона, было выпущено 274 беспилотника и около 20 боеприпасов. В результате ударов три человека погибли, еще 36 получили ранения, в том числе дети.