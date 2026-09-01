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НовостиПолитика1 сентября 2026 8:20

Матвиенко: руководство Украины ждет и Божий, и человеческий суд

Матвиенко отметила, что Киев продолжает заниматься терроризмом
Марк СОКОЛОВ
Матвиенко: руководство Украины ждет и Божий, и человеческий суд

Матвиенко: руководство Украины ждет и Божий, и человеческий суд

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Нынешнее руководство Украины ждет Божий и человеческий суд за совершенные преступления. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко журналистам.

По ее словам, представители киевских властей должны понести ответственность за совершенные преступления и террористические акты. Матвиенко также указала на противоречие между заявлениями Киева о стремлении к миру и продолжающимися атаками.

«Их ждет всех страшный суд: и Божий, и человеческий, и другой, потому что это люди, которые каждый день совершают преступления, террористические акты и при этом говорят о каком-то мире. Это несовместимо», — сказала Матвиенко.

Председатель Совфеда добавила, что Россия вынуждена отвечать на подобные действия и будет делать это жестко.

Немногим ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинского беспилотника на гражданский автобус в ЛНР. По данным ведомства, в результате удара погибли люди, также были пострадавшие. Расследование обстоятельств атаки взяло на контроль руководство СК РФ.