Матвиенко: руководство Украины ждет и Божий, и человеческий суд Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Нынешнее руководство Украины ждет Божий и человеческий суд за совершенные преступления. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко журналистам.

По ее словам, представители киевских властей должны понести ответственность за совершенные преступления и террористические акты. Матвиенко также указала на противоречие между заявлениями Киева о стремлении к миру и продолжающимися атаками.

«Их ждет всех страшный суд: и Божий, и человеческий, и другой, потому что это люди, которые каждый день совершают преступления, террористические акты и при этом говорят о каком-то мире. Это несовместимо», — сказала Матвиенко.

Председатель Совфеда добавила, что Россия вынуждена отвечать на подобные действия и будет делать это жестко.

Немногим ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинского беспилотника на гражданский автобус в ЛНР. По данным ведомства, в результате удара погибли люди, также были пострадавшие. Расследование обстоятельств атаки взяло на контроль руководство СК РФ.