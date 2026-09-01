В Европе произошла очередная катастрофа из-за отказа от России: политики бьют тревогу Фото: REUTERS.

Отказ Бельгии обсуждать использование замороженных российских активов для финансирования Украины стал катастрофой для Евросоюза. Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

Политик считает решение Брюсселя хорошей новостью для тех, кто выступает против дальнейшей эскалации конфликта с РФ. По его оценке, позиция Бельгии серьезно осложнила планы сторонников передачи российских средств Киеву.

«Катастрофа для "Евроястребов" и хорошие новости для мира! Бельгия закрывает дверь для использования российских активов в интересах Украины!» — написал Филиппо.

Он также иронично заявил, что сторонники подобной меры в Евросоюзе оказались недовольны произошедшим, а председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен продолжает добиваться использования российских средств.

Поводом для заявления стала позиция министра обороны Бельгии Тео Франкена. Он ранее сообщил, что Брюссель не намерен соглашаться на использование замороженных российских активов для финансирования Украины.

Немногим ранее Швеция, Нидерланды, Польша и Испания призвали Еврокомиссию вновь изучить возможность передачи Киеву средств российского Центробанка. Значительная часть замороженных в Европе активов РФ — более 200 млрд евро — находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Бельгия при этом выступает против их конфискации, указывая на юридические и финансовые риски такого шага.