В Черногории объявили траур после тройного убийства в Даниловграде. Фото: полиция Черногории

Траур объявили в Черногории после после тройного убийства в городе Даниловград. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Напомним, 30-летний мужчина расстрелял троих местных жителей в тире. Инцидент произошел в понедельник. В помещении находились несколько человек. Правоохранительные органы Черногории принимают меры для задержания подозреваемого.

Сообщалось, что местная полиция разыскивает гражданина Российской Федерации по подозрению в совершении тройного убийства. После убийства он скрылся на автомобиле одной из жертв, после чего пересел на такси.

Его обнаружили в лесополосе в районе города Херцег-Нови. После того, как он оказался в окружении, россиянин открыл огонь по полицейским, а затем покончил с собой.