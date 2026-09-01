Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 сентября 2026 8:31

Задержанная за госизмену на Камчатке россиянка склоняла военных вступать в ВСУ

Задержанная за госизмену жительница Камчатки сама установила связь с украинскими спецслужбами в Интернете
Арина СЕРОВА
Задержанная за госизмену жительница Камчатки сама установила связь с украинскими спецслужбами в Интернете. Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

Задержанная за госизмену жительница Камчатки сама установила связь с украинскими спецслужбами в Интернете. Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

Жительница Елизовского района Камчатского края склоняла военных вступить в ряды ВСУ и вести бои в зоне СВО против российских бойцов. Ее уже задержали правоохранительные органы. Об этом сообщил оперативный сотрудник ФСБ России.

«Гражданка РФ, <...> действуя с прямым умыслом посредством сети Интернет, инициативно установила контакт с представителем украинских спецслужб и передала ему сведения, которые могут быть использованы против Вооруженных сил РФ в условиях вооруженного конфликта», - сказал представитель ведомства.

Противоправную деятельность женщины удалось выявить и остановить благодаря совместной работе Управления ФСБ по объединению Воздушно-космических сил и краевого Управления ФСБ по Камчатке. В результате против нее возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса РФ - госизмена.

Ранее сотрудники ФСБ России предотвратили теракт на железнодорожных путях в Новом Уренгое. Преступник в сговоре с другими напарниками планировал поджечь железнодорожный кран для дестабилизации властей. Мужчине грозит тюремное заключение сроком на 20 лет.