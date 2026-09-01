Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика1 сентября 2026 8:31

Сбежавшая из Мьянмы в Таиланд россиянка передана дипломатам

Сбежавшую из Мьянмы в Таиланд россиянку скоро отправят на родину
Марк СОКОЛОВ
Сбежавшая из Мьянмы в Таиланд россиянка передана дипломатам

Сбежавшая из Мьянмы в Таиланд россиянка передана дипломатам

Фото: Виктория МИНАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сбежавшую из Мьянмы в Таиланд россиянку Марию Ц. передали российским дипломатам для возвращения на родину. Об этом сообщил посол России в Таиланде Евгений Томихин.

Гражданка РФ находилась в центре помощи жертвам торговли людьми в городе Пхитсанулок. По словам дипломата, сейчас она чувствует себя нормально.

«Гражданка РФ Мария Ц. передана российским дипломатам из центра помощи жертвам торговцев людьми в городе Пхитсанулок. Насколько мне известно, гражданка чувствует себя нормально», — сказал Томихин.

В течение 1 сентября россиянку должны доставить в Бангкок. Уже на следующий день она планирует вылететь в Россию обычным пассажирским рейсом.

Похожий случай произошел в июле, когда российским дипломатам в Таиланде передали другую гражданку РФ, освобожденную из мошеннического кол-центра в Мьянме. В операции участвовали российские диппредставительства, МВД России и правоохранительные органы Мьянмы и Таиланда. После освобождения женщине помогли подготовиться к возвращению на родину.