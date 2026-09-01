Сбежавшая из Мьянмы в Таиланд россиянка передана дипломатам Фото: Виктория МИНАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сбежавшую из Мьянмы в Таиланд россиянку Марию Ц. передали российским дипломатам для возвращения на родину. Об этом сообщил посол России в Таиланде Евгений Томихин.

Гражданка РФ находилась в центре помощи жертвам торговли людьми в городе Пхитсанулок. По словам дипломата, сейчас она чувствует себя нормально.

«Гражданка РФ Мария Ц. передана российским дипломатам из центра помощи жертвам торговцев людьми в городе Пхитсанулок. Насколько мне известно, гражданка чувствует себя нормально», — сказал Томихин.

В течение 1 сентября россиянку должны доставить в Бангкок. Уже на следующий день она планирует вылететь в Россию обычным пассажирским рейсом.

Похожий случай произошел в июле, когда российским дипломатам в Таиланде передали другую гражданку РФ, освобожденную из мошеннического кол-центра в Мьянме. В операции участвовали российские диппредставительства, МВД России и правоохранительные органы Мьянмы и Таиланда. После освобождения женщине помогли подготовиться к возвращению на родину.