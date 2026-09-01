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НовостиПолитика1 сентября 2026 8:32

Матвиенко назвала условие для переговоров России и Украины

Матвиенко заявила о готовности РФ к переговорам при серьезных намерениях Киева
Мария СПИРИДОНОВА
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Россия готова к переговорам с Украиной, если Киев проявит серьезные намерения. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рабочей поездки в Омск, отвечая на вопрос РИА Новости.

По словам спикера верхней палаты парламента, Москва открыта для диалога при условии искреннего желания украинской стороны. В противном случае, как подчеркнула Матвиенко, российская армия продолжает уверенно продвигаться в ходе специальной военной операции (СВО).

В Москва неоднократно подчеркивали, что для России остается предпочтительным урегулирование конфликта политико-дипломатическими средствами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия сохраняет открытость к мирному решению и настроена на такой формат завершения конфликта. При этом представитель Кремля также отмечал, что при отсутствии готовности Киева к мирному разрешению СВО будет продолжена до полного достижения целей.