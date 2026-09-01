Матвиенко назвала условие для переговоров России и Украины

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Россия готова к переговорам с Украиной, если Киев проявит серьезные намерения. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рабочей поездки в Омск, отвечая на вопрос РИА Новости.

По словам спикера верхней палаты парламента, Москва открыта для диалога при условии искреннего желания украинской стороны. В противном случае, как подчеркнула Матвиенко, российская армия продолжает уверенно продвигаться в ходе специальной военной операции (СВО).

В Москва неоднократно подчеркивали, что для России остается предпочтительным урегулирование конфликта политико-дипломатическими средствами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия сохраняет открытость к мирному решению и настроена на такой формат завершения конфликта. При этом представитель Кремля также отмечал, что при отсутствии готовности Киева к мирному разрешению СВО будет продолжена до полного достижения целей.