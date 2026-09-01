Бывшего мужа «Пуговки» рассекретили: Старшова была замужем за спортсменом Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Бывшим мужем звезды «Папиных дочек» Екатерины Старшовой оказался 28-летний фигурист и цирковой артист Василий Галанкин. Об этом сообщает Super.

По данным издания, Галанкин родом из Москвы. Он окончил Высшую школу экономики по направлению «Коммуникации, медиа и дизайн», а сейчас занимается фигурным катанием в американской компании Willy Bietak Productions, которая организует ледовые шоу.

Старшова и Галанкин долгое время были партнерами по фигурному катанию и вместе участвовали в ледовых проектах. Первое совместное фото пары актриса опубликовала еще в августе 2018 года.

О своем браке 24-летняя Старшова рассказала только недавно. Она призналась, что вышла замуж в Грузии, а позже развелась.

«Я выхожу замуж в Грузии, готовясь к свадьбе неделю. У меня было такое же лицо, как у вас сейчас. Спойлер: я уже развелась. Мой бывший муж — это мой бывший партнер, с которым я каталась в паре», — рассказала актриса.

Регистрация брака была связана в том числе с работой на круизном лайнере. По словам Старшовой, действовавшие там правила совместного проживания членов экипажа требовали от пары официального оформления отношений. Сейчас Галанкин, как следует из его соцсетей, состоит в отношениях с другой девушкой.

Ранее Старшова рассказала о тяжелом графике во время съемок в «Папиных дочках». В детстве актрисе приходилось делать домашние задания, есть и отдыхать прямо на площадке между сценами. Позже она призналась, что такой режим приучил ее постоянно жить в спешке и совмещать сразу несколько дел.