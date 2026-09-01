Матвиенко: Киев никогда не сможет вернуть кредиты, взятые на оружие Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Украина никогда не сможет вернуть западные кредиты, предоставленные ей в том числе на закупку оружия. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Глава верхней палаты российского парламента находится с рабочей поездкой в Омске. Заявление о финансировании Киева она сделала, отвечая на вопрос журналистов.

«Они (представители украинской стороны — ред.) в сети произносят прогнозы, чтобы еще больше угодить своим спонсорам. Ну, все-таки надо хоть чем-то расплачиваться за те огромные кредиты, которые посылают, которые никогда, конечно, они не возвратят, за оружие, за все остальное», — сказала Матвиенко.

Ранее Евросоюз одобрил кредит Украине на 90 млрд евро, рассчитанный на 2026 и 2027 годы. Часть этих средств предназначена для военных нужд Киева, другая — для поддержки украинского бюджета. При этом закупать вооружение на кредитные деньги Украина должна преимущественно у производителей из стран Евросоюза.