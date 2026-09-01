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НовостиПолитика1 сентября 2026 8:50

Захарова объяснила возврат санкций ЕС против Дегтярёва

Захарова: ЕС вернул санкции Дегтярёву за защиту интересов России
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Захарова объяснила, почем ЕС вернул санкции против Дегтярева. Фото: МИД

Захарова объяснила, почем ЕС вернул санкции против Дегтярева. Фото: МИД

Евросоюз вновь ввел санкции в отношении министра спорта РФ Михаила Дегтярева, поскольку видит результаты его работы по защите российских интересов и принципов олимпизма. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Видят, что работает, защищает и нашу страну, и принципы олимпизма очень важные, которые пару десятилетий пытались уничтожить», — сказала дипломат журналистам на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Захарова отметила, что действия Дегтярева, который отстаивает принципы олимпизма и одновременно работает на национальные и международные интересы, могут вызывать раздражение у «антиспортивного лобби».

Напомним, Евросоюз включил Дегтярева в 21-й пакет санкций в июле 2026 года. Ранее министр уже находился под ограничениями ЕС, однако в марте 2025 года был исключен из санкционного списка.