Женщина, которую удерживал и ранил мужчина в Южно-Сахалинске, скончалась Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Женщина, которую сожитель насильно удерживал и ранил ножом в Южно-Сахалинске, скончалась в больнице. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Сахалинской области.

Нападение произошло 1 сентября в квартире 44-летней жительницы города. По данным полиции, ее 47-летний сожитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не выпускал женщину и нанес ей не менее пяти ножевых ранений.

На место прибыли сотрудники полиции и других оперативных служб. Был создан оперативный штаб, после чего с мужчиной начали переговоры. Спустя некоторое время силовики приняли решение о штурме квартиры. Подозреваемого задержали при поддержке СОБР Росгвардии.

«Женщина, пострадавшая в результате нападения в квартире на улице Физкультурной, скончалась в больнице. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в региональном управлении СК.

В отношении задержанного ранее возбудили уголовное дело по трем статьям УК РФ. После смерти потерпевшей следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Новосибирске спасатели освободили женщину из комнаты общежития, где ее удерживал вооруженный ножом мужчина. Перед этим он избил пострадавшую и отказался открывать дверь прибывшим сотрудникам полиции. Мужчину удалось обезвредить и задержать, а женщину передали медикам.

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