Россияне рассказали, какую пенсию считают достойной: цифры удивили – они небольшие Фото: REUTERS.

Россияне считают достойной пенсию в среднем в размере 56,6 тысячи рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob.

За последние пять месяцев ожидания граждан заметно выросли. В марте 2026 года участники аналогичного опроса называли достаточной сумму в 53,5 тысячи рублей. Таким образом, запросы россиян увеличились примерно на 6%.

«Средний размер достойной пенсии - 56 600 рублей. За пять месяцев запросы россиян выросли на 6%: в марте 2026 года речь шла о 53 500 рублях», — говорится в материалах исследования.

При этом мужчины рассчитывают на более высокие выплаты, чем женщины. Первые назвали достойной пенсию в 58,3 тысячи рублей, вторые — 55 тысяч рублей в месяц. Отличаются ожидания и в зависимости от уровня образования. Россиянам с высшим образованием необходимо в среднем 59,2 тысячи рублей, а со средним профессиональным — 54,1 тысячи.

Опрос проводился с 1 по 27 августа 2026 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов.

Ранее средняя пенсия неработающих россиян превысила 25 тысяч рублей в месяц. По данным Социального фонда России, на 1 июля 2026 года она составляла 25 834 рубля. За год показатель вырос примерно на 1,8 тысячи рублей, или более чем на 7%.