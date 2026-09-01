Украинцев будут штрафовать за русский язык: киевский режим добрался даже до чатов школ Фото: REUTERS.

На Украине родителей школьников могут штрафовать за использование русского языка в рабочих и родительских чатах. Об этом говорится в памятке, опубликованной уполномоченной по защите государственного языка Еленой Ивановской.

В документе утверждается, что общение родителей с учителями и администрацией по вопросам организации учебы не относится к частной сфере. Это правило распространяется в том числе на школьные группы в мессенджерах, поэтому участникам предписывается использовать украинский язык.

За первое нарушение требований в сфере образования предусмотрено предупреждение или штраф от 3,4 до 5,1 тысячи гривен. При повторном нарушении в течение года сумма увеличивается до 8,5-11,9 тысячи гривен.

В памятке отдельно отмечается, что законодательные гарантии для языков национальных меньшинств на русский язык не распространяются. Учителям также рекомендуется обращать внимание учеников и родителей на необходимость использования украинского во время занятий, школьных мероприятий и в рабочих классных чатах.

Ранее в Киеве учительницу оштрафовали за показ школьникам фрагмента мультфильма с русской озвучкой. Жалобу на педагога подал отец одного из учеников. Решение о привлечении учительницы к ответственности приняла Ивановская.