Работу российских ЗРК С-300 в Иране считают эффективной

Работу российских С-300 в Иране считают эффективной Фото: Анна САДОВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300, находящиеся на вооружении Ирана, демонстрируют высокую эффективность. Такое заявление сделал глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

По его словам, системы противовоздушной обороны являются главным направлением военно-технического сотрудничества Москвы и Тегерана. При этом стороны обсуждают и другие направления поставок российского вооружения.

Россия поставила Ирану комплексы С-300 в рамках контракта, заключенного после длительных переговоров. В ходе парада ко Дню армии в Иране была показана российская техника С-300 в камуфляже, а также ракеты Fath-360, Sayyad-3, ПВО Majid и торпеды Valfajr. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи назвал это знаком особых отношений с Москвой.