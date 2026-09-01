Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика1 сентября 2026 9:21

Работу российских ЗРК С-300 в Иране считают эффективной

В ФСВТС рассказали об работе российских С-300 на вооружении Ирана
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Работу российских С-300 в Иране считают эффективной

Работу российских С-300 в Иране считают эффективной

Фото: Анна САДОВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300, находящиеся на вооружении Ирана, демонстрируют высокую эффективность. Такое заявление сделал глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

По его словам, системы противовоздушной обороны являются главным направлением военно-технического сотрудничества Москвы и Тегерана. При этом стороны обсуждают и другие направления поставок российского вооружения.

Россия поставила Ирану комплексы С-300 в рамках контракта, заключенного после длительных переговоров. В ходе парада ко Дню армии в Иране была показана российская техника С-300 в камуфляже, а также ракеты Fath-360, Sayyad-3, ПВО Majid и торпеды Valfajr. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи назвал это знаком особых отношений с Москвой.