Два друга отправились смотреть на таинственное свечение и не вернулись: их тела нашли в разных местах Фото: REUTERS.

В Калифорнии двое мужчин погибли во время ночного сплава на каноэ, отправившись наблюдать за таинственным синим свечением в заливе Томалес. Тела 36-летнего Кейси Флинна Мелии и его неназванного спутника обнаружили в воскресенье днём: одного на берегу, другого в воде. Об этом пишет Daily Mail.

По данным властей, оба погибших были в спасательных жилетах. Друзья планировали разбить лагерь на пляже Уайт-Галч, но не вернулись из поездки, после чего их объявили пропавшими без вести. Причины смерти пока не установлены, назначены вскрытие и токсикологическая экспертиза.

Залив Томалес опасен холодной водой, сильными ветрами и сложными течениями у песчаной косы. Мужчины рискнули войти в воду, чтобы увидеть ежегодное биолюминесцентное явление, когда микроорганизмы-динофлагелляты излучают яркий синий свет. Подобное свечение, вызванное химической реакцией люциферина и люциферазы, наблюдается здесь с июня по октябрь, а также у берегов других штатов.

Следствие ведут офисы шерифов округов Сонома и Марин, а также пожарное управление округа Марин.

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