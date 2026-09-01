Вымирающих попугаев какапо впервые за 75 лет стало больше 300: как они выглядят

Вымирающих попугаев какапо впервые за 75 лет стало больше 300. Фото: Департамент охраны природы

Популяция редчайших новозеландских какапо впервые за 75 лет превысила отметку в 300 особей. Благодаря рекордному сезону размножения, спровоцированному массовым плодоношением эндемичного дерева риму, численность уникальных ночных попугаев достигла 325 птиц. Об этом пишет The Guardian.

Последний раз такой показатель фиксировался в середине прошлого века, после чего вид почти полностью исчез из-за завезенных хищников — кошек и горностаев. Запущенная в 1995 году программа спасения, когда оставалась всего 51 особь, приносит исторические плоды. Сегодня пернатые обитают на изолированных свободных от хищников островах Новой Зеландии.

Эти удивительные тяжелые птицы размножаются раз в несколько лет лишь во время обильного урожая ягод риму, поэтому нынешний скачок стал настоящим прорывом для экологов. Специалисты уже строят оптимистичные прогнозы и готовятся к следующему потенциальному сезону размножения.

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