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НовостиПолитика1 сентября 2026 9:41

Путин заявил о необратимости процесса складывания многополярного миропорядка

Путин заявил о формировании нового, подлинно справедливого миропорядка
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин заявил о необратимости процесса складывания многополярного миропорядка

Путин заявил о необратимости процесса складывания многополярного миропорядка

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи в формате ШОС+ заявил о необратимости процесса складывания многополярного миропорядка, отметив, что речь идет о формировании нового и подлинно справедливого миропорядка.

«Речь идет о формировании нового, подлинно справедливого, многополярного миропорядка. Этот процесс носит объективный и, прямо скажем, для всех это уже понятно, необратимый характер», — сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что новая многополярная архитектура мира должна основываться на Уставе ООН и принципе равной безопасности. Он отметил важность учёта культурно-цивилизационного разнообразия народов и права каждого народа самостоятельно определять свою судьбу. Президент также подчеркнул необходимость сохранения мира и важность наследия поколения победителей.