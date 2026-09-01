Путин призвал расширить состав Совбеза ООН за счет Глобального Юга и Востока Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости расширить состав Совета Безопасности ООН. По его мнению, это следует сделать за счет включения в орган стран Глобального Юга и Востока.

«Важно приложить усилия, чтобы повысить эффективность ее деятельности. Расширить представительство в ее органах, в том числе в Совете безопасности за счет стран Глобального Юга и Востока», — указал российский лидер.

В ходе заседания глав государств в формате «ШОС плюс» российский лидер отметил, что потенциал всемирной организации пока раскрыт не полностью. Он призвал мировое сообщество приложить усилия для повышения эффективности деятельности ООН.

Ранее Владимир Путин напомнил, что ООН до сих пор остается главным символом сотрудничества и единства на планете. Президент отметил, что именно эти качества когда-то помогли человечеству одержать победу над нацизмом.

Особый акцент глава государства сделал на исторической роли Советского Союза в той войне. Он указал, что решающий вклад в победу над «главным злом XX века» принадлежит именно нашей стране. В связи с этим Путин добавил, что современная ООН по праву является наследницей того великого триумфа.