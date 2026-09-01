Российские школы и детсады попали под информационную атаку: что происходит Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Школы, больницы, детские сады и другие социальные объекты в нескольких регионах России подверглись массовой информационной атаке. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, учреждения получают сотни ложных сообщений о минировании. Рассылка затронула Ленинградскую область, Татарстан, Ямал, Забайкалье, Оренбургскую область, Красноярский край и другие регионы страны.

На местах информацию проверяют сотрудники правоохранительных органов. В социальных учреждениях также проводят дополнительные мероприятия для обеспечения безопасности людей.

Как пишет Baza, региональные власти считают целью массовой рассылки попытку вызвать панику среди населения. Проверка поступающих сообщений продолжается.

Ранее медицинские учреждения Воронежа получили анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. Некоторые руководители больниц временно эвакуировали пациентов и сотрудников, после чего здания обследовали экстренные службы. Информация о минировании не подтвердилась, и медучреждения вернулись к штатной работе.