Владимир Путин подписал указ о передаче аэропорта Хурба Хабаровскому краю Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче аэропорта Хурба в собственность Хабаровского края. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин.

Документ глава государства подписал 31 августа. Правительству России поручено в течение трех месяцев обеспечить передачу в собственность региона 347 тысяч акций АО «Комсомольский-на-Амуре аэропорт». Имущество воздушной гавани ранее уже перешло на баланс края.

Власти рассчитывают восстановить воздушное сообщение с Комсомольском-на-Амуре и превратить Хурбу в один из транспортных узлов региона. Аэропорт находится примерно в 17 километрах от города и последние несколько лет не обслуживает регулярные гражданские рейсы.

«Будем возрождать аэропорт в Комсомольске-на-Амуре. Запустим новые маршруты в отдаленные территории края. <...> Комсомольский аэропорт станет еще одним транспортным узлом, повысится мобильность жителей, летать в отдаленные районы станет проще», — отметил Демешин.

В рамках модернизации планируется реконструировать аэровокзальный комплекс и восстановить взлетно-посадочную полосу. До 30 сентября 2027 года пропускная способность аэропорта должна достигнуть 200–250 пассажиров в час.

Ранее власти Хабаровского края сообщили о дальнейшем расширении региональной маршрутной сети. В Хабаровске готовятся к запуску новых направлений и развитию аэропортовой инфраструктуры, в том числе международного терминала. В регионе рассчитывают увеличить доступность авиаперевозок как внутри Дальнего Востока, так и на направлениях в другие части России.