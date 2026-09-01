Путин рассказал о работе Громыко в ООН, вошедшего в историю как «господин Ноу» Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин рассказал о работе в ООН советского министра иностранных дел Андрея Громыко, вошедшего в историю как «господин Ноу». О Громыко глава государства вспомнил на встрече в формате ШОС+.

Путин отметил, что Москву и сегодня устраивает далеко не все в деятельности Организации Объединенных Наций. Однако подобные разногласия, по его словам, существовали и раньше.

«Неслучайно, и здесь мои коллеги из СНГ знают это, может быть, лучше других, неслучайно министра иностранных дел Советского Союза, господина Громыко, часто называли "господин Ноу"», — сказал Путин.

Президент напомнил, что Громыко неоднократно пользовался правом вето, защищая интересы СССР. Одновременно советский дипломат отстаивал позиции государств Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, боровшихся за независимость от колониального господства.

Громыко стоял у истоков создания ООН и поставил свою подпись под ее Уставом. В 1946 году он стал первым постоянным представителем СССР при организации, а впоследствии участвовал в 22 сессиях Генеральной Ассамблеи.

Ранее Путин заявил, что формирующееся многополярное мироустройство должно основываться на принципах Устава ООН. Российский лидер также подчеркивал необходимость соблюдать принцип неделимости безопасности и учитывать интересы всех государств. По его словам, именно такой подход должен стать основой новой международной архитектуры.