«Война без бомб»: Куба обвинила администрацию Трампа в срыве переговоров Фото: Patrizia CortellessaS/Keystone Press Agency/Global Look Press

Куба объявила о приостановке диалога с Вашингтоном, поскольку остров столкнулся с «войной без бомб» в виде ужесточения санкций. По данным источников, администрация Трампа не проявляет готовности обсуждать торговлю или гуманитарные вопросы, что усугубляет кризис на фоне роста детской смертности. Информацию об этом сообщила кубинский дипломат в Вашингтоне Лианис Торрес Ривера в интервью Bloomberg.

Главный кубинский посол заявила, что канал для диалога полностью зашёл в тупик, а стороны не могут даже согласовать повестку. Она подчеркнула, что Гавана по-прежнему хочет уважительных отношений с США и не представляет угрозы для их безопасности. При этом дипломат отвергла обвинения в разжигании антиамериканских настроений.

В ответ американский чиновник назвал Кубу несостоявшимся государством с плохим управлением, а представитель Госдепартамента обвинил местные власти в нежелании помогать своему народу.

Администрация Трампа, включая госсекретаря Марко Рубио, усиливает санкционное давление, чтобы добиться смены руководства на острове. Военные варианты пока не рассматриваются, но экономическая блокада продолжает нарастать.

При этом кубинский посол в России Энрике Орта Гонсалес рассказал, что граждане Кубы все время живут под натиском военной угрозы со стороны США. Дипломат уточнил, что давление Америки постоянно возрастает.