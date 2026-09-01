Въехать в Казахстан теперь не так просто: россиянам нужно оформлять один важный документ. Фото: AFP/East News

Россиянам потребуется оформлять электронное разрешение для въезда в Казахстан. Об этом сообщил оператор цифровой платформы QazETA, через которую будет оформляться документ.

Новые требования распространятся на граждан всех государств, имеющих безвизовый режим с Казахстаном, в том числе России. Система начала работать в пилотном режиме 25 августа. До 1 ноября отсутствие электронного разрешения пока не станет основанием для отказа во въезде.

«Оформление электронного разрешения на въезд (ETA) необходимо всем иностранным гражданам, у которых доступен безвизовый въезд в Республику Казахстан, в том числе гражданам Российской Федерации», — сообщил оператор.

Требования будут вводиться поэтапно. С 1 ноября ETA станет обязательным для пассажиров международных авиарейсов, с 15 ноября — для въезда на автомобилях через внешние границы ЕАЭС. С 30 ноября правило распространится на автомобильные пункты пропуска на границах Казахстана со странами ЕАЭС, в том числе с Россией. С 15 декабря разрешение понадобится также пассажирам поездов и прибывающим через морские порты.

Оформлять ETA необходимо не позднее чем за 72 часа до поездки. Разрешение будет действовать 180 дней и позволит совершать несколько въездов в Казахстан.

Ранее для поездок российских детей в Казахстан изменились правила пересечения границы. С 20 января 2026 года несовершеннолетним до 14 лет для выезда из России требуется загранпаспорт, свидетельство о рождении для этого больше не подходит. Россияне старше 14 лет при этом по-прежнему могут пользоваться внутренним паспортом.