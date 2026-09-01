Из бойца в педагоги: в России представили репортажи о новой жизни ветеранов СВО

Некоторые ветераны СВО после реабилитации начали работать в школах. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Ветераны СВО после ранений и реабилитации начали работать в школах. RT представил серию репортажей о бывших военнослужащих, которые выбрали профессию педагога. Первым героем проекта стал 53-летний Александр Алясов, преподаватель ОБЗР. Об этом пишет RT.

«У тебя есть несколько секунд: либо ты его заинтересуешь, либо он обратно засядет за последнюю парту, откроет телефон и будет там в нем сидеть. Для меня это тоже борьба. Для меня это борьба за этого ребенка», – заявил преподаватель.

Алясов вырос в семье военных – его отец погиб в Афганистане. Вместе со школьниками педагог ходит в походы, где учит их ориентироваться на местности, оказывать первую помощь, выживать в сложных условиях и действовать слаженно.

Полная версия первого репортажа выйдет 1 сентября. Напомним, устроиться на работу в сферу образования ветеранам СВО помогает программа Минпросвещения «Вершина», в рамках которой военнослужащие могут пройти профессиональную переподготовку.