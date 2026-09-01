Школа №216 в Новосибирске набрала 12 первых классов

1 сентября в Новосибирска прошли торжественные линейки. Фото: Надежда РЫЖКИНА. Перейти в Фотобанк КП

1 сентября в Новосибирской области начался новый учебный год. За парты сели около 217 тысяч учеников, из них почти 19 тысяч — первоклассники. Самой масштабной стала линейка в школе №216: здесь впервые в первый класс пошли 372 ребёнка, набрали 12 классов: с «А» до «О», сообщает КП-Новосибирск.

Школа №216 — одна из крупнейших в городе, здесь учатся около 4 тысяч детей. Все первоклассники будут заниматься в первую смену. В учреждении оборудованы компьютерные и робототехнический кабинеты, хореографический и театральный залы, видеостудия и студия звукозаписи, а также шесть спортзалов, стадион и три открытые площадки.

Всего в регионе в 2026/27 учебном году работают 1657 школ, где обучаются почти 524 тысячи человек, что на 9 тысяч больше, чем в прошлом году. Для первоклашек этот день стал первым шагом в новую школьную жизнь.

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