Организаторы концертов Уэста скоро озвучат итоги переговоров с «Газпром-ареной» Фото: EAST NEWS.

Организаторы концертов американского рэпера Канье Уэста (Ye) в Санкт-Петербурге в ближайшее время сообщат об итогах переговоров с «Газпром Ареной». Об этом ТАСС рассказала владелец и генеральный директор Say Agency Анна Субчева.

Выступления артиста запланированы на 10 и 11 октября. При этом вопрос о площадке для проведения шоу пока окончательно не решен.

«Пока все это оставляю без комментариев. Вся информация будет в ближайшее время», — сказала Субчева, отвечая на вопрос о стадии переговоров с «Газпром Ареной».

Ранее представители «Газпром Арены» заявили, что концерты Канье Уэста 10 и 11 октября не смогут пройти на стадионе. В Say Agency после этого сообщали, что договор аренды площадки был направлен на подписание до 27 августа. Позднее организаторы рассказывали, что не могут связаться с представителями арены. При этом сами концерты из расписания агентства не исчезли.