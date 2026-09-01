Кабмин Украины переходит на жесткую экономию из-за дефицита бюджета Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Кабинет министров Украины переходит на жесткую экономию из-за дефицита бюджета в стране. Об этом сообщает издание "РБК-Украина" со ссылкой на выступление премьер-министра Сергея Корецкого в Верховной Раде.

По словам Корецкого, бюджет Украины на 2027 год будет формироваться с максимальной экономией

"Также правительство вводит жесткий режим экономии бюджетных средств, не закрепленных за нуждами обороны. По результатам мы уже нашли 70 миллиардов экономии, которые в полном объеме пойдут, будут направлены на нужды обороны", - заявил Корецкий.

При этом он отметил, что несмотря на жесткую экономию, государство намерено выполнить все социальные обязательства перед гражданами. Также Корецкий назвал одной из задач правительства проверку расходов оборонного ведомства Украины.

Ранее сайт KP.RU писал, что глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с журналистами признал дефицит в бюджете Украины на ВСУ в размере 27 млрд долларов.