Россия, КНР и Монголия проведут в сентябре пограничные учения

Совместные учения России, Китая и Монголии намечены на начало сентября. Фото: Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

Россия, Китайская Народная Республика и Монголия собираются провести совместные пограничные учения. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Китая.

Как уточнили в ведомстве, тренировки намечены на начало сентября. Участники учений хотят отработать маневры по защите государственных границ в случае внезапных угроз.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что в августе Тихоокеанский флот России провел военные учения в акваториях Японского и Охотского морей. Кроме того, тренировки проходили и в северо-западной части Тихого океана. Российские моряки выполняли задачи вместе с сотрудниками силовых структур страны.