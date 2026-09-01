На востоке Нидерландов произошла стрельба, минимум один человек погиб

На востоке Нидерландов произошла стрельба, в результате которой погиб как минимум один человек. Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

На востоке Нидерландов произошла стрельба, в результате которой погиб как минимум один человек. Об этом сообщает газета De Telegraaf.

Инцидент произошел в деревне Оверасселт недалеко от границы с Германией. В результате стрельбы также пострадали двое полицейских, их доставили в больницу.

Правоохранители задержали несколько человек. При этом полиция не исключает, что в населенном пункте могут оставаться другие вооруженные злоумышленники. Значительная часть деревни оцеплена, на месте продолжается масштабная операция силовиков.

Из-за произошедшего местную школу закрыли. Полиция ведет расследование и устанавливает обстоятельства стрельбы, а также возможную причастность к ней других людей.

Ранее в немецком городе Штаде мужчина устроил стрельбу в молодежном центре. В результате погибли пять сотрудников учреждения по уходу за детьми и службы опеки. Подозреваемого оперативно задержали, орудие преступления изъяли. По предварительной версии, причиной нападения мог стать конфликт, связанный с правами опеки над трехмесячной дочерью мужчины.