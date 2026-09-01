«Хранители живой природы»: в России показали героев, защищающих животных и леса

В России рассказали о 100 людях, которые защищают дикую природу. Фото: для проекта «Хранители живой природы» / Александр Мазуров

В России начал работу сайт Всероссийского медиапроекта «Хранители живой природы», посвященного уникальным природным территориям и людям, которые помогают сохранять их для будущих поколений. Героями материалов стали инспекторы заповедников и лесной охраны, ученые и волонтеры. Об этом пишет aif.ru.

«Для меня как режиссера и фотографа огромная честь создавать фильм и медиаматериалы о хранителях живой природы. Дикая природа России и люди, которые ее берегут, – это наша гордость и невероятный источник вдохновения», – поделился фотограф и видеограф проекта Александр Мазуров.

На сайте проекта можно узнать больше о российских природных территориях и их обитателях, а также познакомиться со 100 хранителями природы, выбранными по итогам общенационального голосования.

Проект включает статьи, фотогалереи, видеосюжеты и подкасты. Он реализуется издательским домом «Аргументы и факты» и фондом «АиФ. Доброе сердце» при поддержке Президентского фонда природы.

Ранее KP.RU писал, как жители Челябинска провели спасательную операцию ради четырехмесячного птенца лебедя-шипуна, который попал в беду на пруду в Чурилово.