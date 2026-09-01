В Москве мужчина с лопатой напал на трех человек в храме и был застрелен Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

В московском храме святых Жен-мироносиц в Марьино мужчина после богослужения напал на трех человек. Об этом РИА Новости сообщил руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков.

По его словам, прихожанин взял на территории храма лопату и несколько раз ударил сотрудницу храма, затем напал на одного из посетителей. После прибытия скорой помощи мужчина также атаковал девушку-фельдшера. Уже за пределами храма его застрелил из травматического оружия случайный прохожий, который не являлся прихожанином.

Настоятель храма рассказал, что мужчину знали несколько лет. Он регулярно посещал богослужения и наблюдался в психиатрической больнице, однако в последние годы находился в состоянии ремиссии. По предварительной версии, у него произошло обострение, спровоцировавшее агрессивное поведение.

По данным источника KP.RU, фельдшер после нападения находится в тяжелом состоянии.

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