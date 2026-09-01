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НовостиПолитика1 сентября 2026 11:28

Кирилл Дмитриев ловко подколол Мерца за провалы в Германии: что сделает горе-канцлер?

Дмитриев поинтересовался, прислушается ли Мерц к жителям Германии
Марк СОКОЛОВ
Кирилл Дмитриев ловко подколол Мерца за провалы в Германии: что сделает горе-канцлер?

Кирилл Дмитриев ловко подколол Мерца за провалы в Германии: что сделает горе-канцлер?

Фото: REUTERS.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев поинтересовался, прислушается ли канцлер Германии Фридрих Мерц к гражданам страны, призывающим его уйти в отставку.

Поводом стали распространившиеся в соцсетях и СМИ кадры с визита Мерца в Кюлунгсборн на побережье Балтийского моря. Во время общения с канцлером собравшиеся освистали его и выкрикивали в его адрес оскорбления и призывы покинуть должность.

«Немцы высказывают Мерцу свое мнение: "военный авантюрист", "Пиноккио", "уходи в отставку". Прислушается ли он?» — написал Дмитриев в социальной сети X.

Ранее опрос YouGov показал, что более половины жителей Германии не ожидают, что Мерц останется канцлером до очередных парламентских выборов 2029 года. Так, 36% респондентов предположили его досрочный уход после окончания 2026 года, еще 18% допустили отставку уже в этом году. Только 29% участников исследования считают, что политик сохранит должность как минимум до следующих выборов в бундестаг.