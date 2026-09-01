Стармер отказывается даже от мандата: несчастный экс-премьер выступил с заявлением

Стармер отказывается даже от мандата: несчастный премьер выступил с заявлением Фото: REUTERS.

Бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер решил сложить полномочия депутата британского парламента. Об этом сообщает газета Mirror.

Стармер представляет в Палате общин лондонский округ Холборн и Сент-Панкрас. После его ухода в округе должны пройти дополнительные выборы. График отбора кандидатов Лейбористской партии обещают опубликовать в ближайшие недели.

О своем решении политик рассказал местной газете Camden New Journal. По словам Стармера, после ухода с поста главы правительства этим летом он обдумал дальнейшие планы и теперь готов «передать эстафету преемнику».

«Для меня было огромной честью и привилегией представлять лучший избирательный округ в стране и принять эстафету от Фрэнка Добсона, который был замечательным депутатом от этого округа и членом последнего лейбористского правительства», — заявил Стармер.

После завершения парламентской карьеры он намерен сосредоточиться на международной повестке. Среди интересующих его направлений Стармер назвал оборону, безопасность, торговлю и технологии.

Ранее Стармер покинул пост премьер-министра Великобритании после объявления об отставке 22 июня. Перед уходом он выступил с прощальной речью в Палате общин и заявил о завершении своего политического пути. Новым лидером Лейбористской партии стал Энди Бернем, который впоследствии возглавил британское правительство.