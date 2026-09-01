Кая Каллас попыталась связать РФ с инцидентом в Лейпциге, но осекла себя Фото: REUTERS.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас попыталась возложить вину за инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига на Москву, однако вскоре остановилась. Она заявила, что необходимо дождаться официальных данных расследования от немецкой стороны.

Перед началом неформальной встречи глав оборонных ведомств стран ЕС в Ирландии Каллас призвала сначала выслушать Германию. Она отметила, что только после получения разведданных от Берлина можно будет обсуждать дальнейшие шаги и возможные обвинения. Политик подчеркнула, что не хочет делать поспешных выводов до официальных заявлений немцев.

Несмотря на эту осторожность, глава дипломатии ЕС все же позволила себе голословные утверждения в адрес России. Она заявила, что, по ее мнению, российская сторона якобы устраивает провокации в различных европейских странах. Каллас добавила, что министры намерены обсудить способы сдерживания подобных действий.

В свою очередь, российское посольство в Берлине выразило озабоченность по поводу нового витка антироссийской риторики. Дипломаты назвали инцидент наспех состряпанной провокацией, выгодной киевскому режиму. Они подчеркнули, что реальную угрозу для Германии представляют не мифические атаки РФ, а политики, готовящие почву для конфликта.