Врач назвала бесполезные «полезные» продукты

Диетолог Лебедева: детокс-соки не очищают организм. Фото: beats1 / Shutterstock

Понятие «суперфуд» является скорее маркетинговым, чем научным термином, а большинство модных продуктов с якобы уникальными свойствами легко заменяются доступными аналогами. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала доцент кафедры диетологии Университета «РОСБИОТЕХ» Анастасия Лебедева.

Эксперт пояснила, что популярные ягоды годжи по содержанию антиоксидантов не превосходят привычные чернику, смородину или облепиху, а дорогие семена чиа уступают обычному льняному семени и орехам. Кокосовое масло содержит высокое количество насыщенных жиров и не обладает волшебным оздоровительным эффектом, а спирулина в объеме нескольких граммов не способна покрыть потребности организма в белке и витаминах. Отдельно диетолог раскритиковала «детокс-смузи», напомнив, что очищением организма занимаются печень и почки, а не напитки с высоким содержанием сахаров.

«Отдельно стоит сказать о детокс-соках и смузи с приставкой superfood. Представление о том, что определенный напиток способен очистить организм от токсинов, научно некорректно. За выведение веществ отвечают печень и почки», — подчеркнула она.

Специалист отметила, что экзотические продукты не бесполезны, но их ценность сильно преувеличена, поэтому переплачивать за рекламный бренд ради особой пользы для здоровья не имеет смысла.

Диетолог Андрей Бобровский предупредил, что ежедневное употребление фастфуда сокращает жизнь на 3–10 лет. По его словам, такая пища повышает риск серьёзных заболеваний из-за избытка калорий, соли, трансжиров и недостатка клетчатки, сообщает Life.ru.

Тем временем диетолог Райан Гейгер рассказала о способе борьбы с судорогами в икроножных мышцах с помощью рассола. Как передает Царьград, исследования показали, что 15 мл рассола перед сном снижают ночные спазмы на 46%. Эффект может быть связан с уксусной кислотой. Аналогично действует желтая горчица.