Украинские спецслужбы не дремлют: в ряде регионов РФ задержали парней и девушек, завербованных в «Дайвинчике»* Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Следственный комитет России вместе с ФСБ и МВД продолжает фиксировать случаи, когда украинские спецслужбы втягивают молодёжь и подростков в диверсионно-террористическую деятельность через популярный чат-бот «Дайвинчик»* в Telegram. Работают обманом и психологической обработкой. Об этом KP.RU рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Только за август-октябрь в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах задержали нескольких молодых людей и девушек. По заданиям кураторов они поджигали машины правоохранителей, автозаправки, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры.

В Ленинградской области под следствием подросток. После знакомства с девушкой в «Дайвинчике»* с ним связался человек и начал угрожать проблемами ему и родным. Парень купил горючую жидкость и сжёг АЗС в Пушкинском районе Петербурга и в Тосненском районе области, снимая всё на видео. Сейчас он под домашним арестом.

В Петербурге расследуют два дела против несовершеннолетних девушек, которых тоже заманили через сервис знакомств. Одна в сентябре подожгла заправку на Парашютной улице, вторая облила горючим служебные машины у отдела полиции на Марата и подожгла их. Дальше она пошла ко второму отделу, но её задержали. Обе под домашним арестом.

А 18-летнему уроженцу Владивостока уже предъявили обвинение: 1 октября он вскрыл трансформаторный шкаф на Ленинградском направлении МЖД, облил растворителем и поджёг, снял на телефон и скрылся. Его тоже завербовали через «Дайвинчик»*. Суд отправил парня в СИЗО. Всем фигурантам вменяют ст. 205 УК РФ — террористический акт.

СК напоминает: мошенники и иностранные кураторы давят на подростков угрозами, шантажом и обещаниями денег. Нельзя раздавать личные данные в интернете. Родителям стоит следить за онлайн-жизнью детей и объяснять риски. О подозрительных предложениях нужно сразу сообщать в полицию. По ст. 31 УК тот, кто добровольно отказался довести преступление до конца, уголовной ответственности не подлежит.

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