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НовостиПолитика28 октября 2026 16:41

Песков: Россия позитивно оценивает режим тишины в Алешках

Населенный пункт готовится к гуманитарной операции и эвакуации жителей, напомнил Песков
Вениамин ЗАХАРОВ
Песков: Россия позитивно оценивает сохраняющийся режим тишины вокруг Алешек

Песков: Россия позитивно оценивает сохраняющийся режим тишины вокруг Алешек

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Россия позитивно оценивает действие режима тишины вокруг Алешек Херсонской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ИС «Вести».

Представитель Кремля напомнил, что населенный пункт готовится к гуманитарной операции и эвакуации жителей. Песков добавил, что сообщений о нарушениях на данный момент не было.

«Пока нет сообщений о нарушениях, это позитивно», - сообщил пресс-секретарь президента России.

По слова Пескова, гуманитарная операция в городе Алешки Херсонской области состоится на днях.

В свою очередь уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова подтвердила, что за 30 часов режима тишины в Алёшках никаких инцидентов не было зафиксировано. Напомним, режим тишины в районе Алёшек Херсонской области вступил в силу 27 октября в 04:00 мск.