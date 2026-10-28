В центральной части Киева пропала электроэнергия Фото: REUTERS.

В центре Киева в среду внезапно погас свет. О пропаже электричества в центральной части города сообщил украинский портал «Новости.LIVE» в своём Telegram-канале.

Энергетики о плановых отключениях в столице не предупреждали, так что причины блэкаута пока остаются загадкой.

Само по себе это уже не сенсация. Отключения света для украинцев давно стали привычной частью дня, как и перебои с водой, которые случаются время от времени. Местные власти пока не комментировали происходящее с электроэнергией.

При этом ближайшая зима, по данным The Wall Street Journal, может стать самой суровой с начала конфликта на Украине. Три миллиона жителей Киева готовятся к самому тяжёлому холодному сезону за почти пять лет. Некоторые уже всерьёз задумываются о том, чтобы уехать из города.