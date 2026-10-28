TNI: Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина на АТЭС станет победой Фото: REUTERS.

Возможная встреча лидеров России, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС укрепят их позиции. Об этом написал американский журнал The National Interest.

"Все три лидера, таким образом, могут выиграть, но более глубокий смысл встречи — в его символизме...", - говорится в публикации.

Издание считает, что в этом случае возникает неформальное взаимодействие великих держав, которое действует вне институтов и союзов, которые десятилетиями складывали международную безопасность.

В материале подчеркнули, что эти переговоры могут дестабилизировать Европу и подорвать ее попытки изолировать на международной арене Москву.

Как писал сайт KP.RU, три мировых события до конца года могут определить судьбу Украины. Журнал The Atlantic указал, что такими вехами могут стать промежуточные выборы в Конгресс США 3 ноября, саммит АТЭС в Китае 18-19 ноября и саммит G20 с 14 по 15 декабря в Майами.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что все заинтересованы в проведении трехсторонней встречи при участии делегаций России, США и Китая на саммите АТЭС.