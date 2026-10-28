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НовостиАвто28 октября 2026 17:05

Машина знает больше, чем кажется: эксперт рассказал, какие данные собирают автомобили

Автоэксперт Матвеев предупредил об опасности утечки данных из автомобилей
Анастасия ПИГИНА
Эксперт уверен, что целенаправленная слежка за обычным водителем маловероятна.

Эксперт уверен, что целенаправленная слежка за обычным водителем маловероятна.

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Современные автомобили способны собирать большой объем информации о своих владельцах. Такие сведения могут использоваться для мониторинга, а при утечке – попасть в чужие руки, предупредил автоэксперт Алексей Матвеев в беседе с «Газетой.Ru».

«Телематика и значительная часть электронной начинки в современных авто поставляются сторонними производителями. Алгоритмы их работы не раскрываются, и точно сказать, куда и какие данные передаются, невозможно», – отметил эксперт.

При этом эксперт уверен, что целенаправленная слежка за обычным водителем маловероятна. Возможные проблемы могут проявляться в виде необычных сообщений на бортовом компьютере или сбоев мультимедийной системы. Для повседневного наблюдения за человеком, по его словам, удобнее использовать смартфоны, умные колонки и специальные трекеры.

Ранее автоэксперт Шапарин предложил увеличить максимальную сумму льготного автокредита в России до трех миллионов рублей, а финансирование программы обеспечить за счет средств от утилизационного сбора.