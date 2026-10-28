Машина знает больше, чем кажется: эксперт рассказал, какие данные собирают автомобили

Эксперт уверен, что целенаправленная слежка за обычным водителем маловероятна. Фото: Иван МАКЕЕВ.

Современные автомобили способны собирать большой объем информации о своих владельцах. Такие сведения могут использоваться для мониторинга, а при утечке – попасть в чужие руки, предупредил автоэксперт Алексей Матвеев в беседе с «Газетой.Ru».

«Телематика и значительная часть электронной начинки в современных авто поставляются сторонними производителями. Алгоритмы их работы не раскрываются, и точно сказать, куда и какие данные передаются, невозможно», – отметил эксперт.

При этом эксперт уверен, что целенаправленная слежка за обычным водителем маловероятна. Возможные проблемы могут проявляться в виде необычных сообщений на бортовом компьютере или сбоев мультимедийной системы. Для повседневного наблюдения за человеком, по его словам, удобнее использовать смартфоны, умные колонки и специальные трекеры.

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