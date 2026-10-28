Может ли телефон испортить прикус ребенка: ответ врача

Длительное пребывание с наклоненной вперед головой может влиять на работу мышц. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Длительное использование смартфона может влиять на здоровье ребенка не только из-за нагрузки на глаза. Некоторые привычки, которые формируются во время занятий с гаджетами, способны отражаться и на развитии зубочелюстной системы, предупредил врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук Андрей Жук. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Когда школьник долго смотрит вниз на экран, он постепенно привыкает к вынесенному вперед положению головы. В результате меняется работа мышц шеи и жевательного аппарата. Нельзя сказать, что именно наклон головы «делает кривые зубы», – такой прямой связи нет», – объяснил врач.

Например, длительное пребывание с наклоненной вперед головой может влиять на работу мышц. Однако одной этой особенности недостаточно, чтобы утверждать, что у ребенка обязательно испортится прикус.

Есть и другие факторы, которые требуют внимания родителей. Среди них – постоянное дыхание через рот из-за заложенности носа, аллергии или увеличенных аденоидов, неправильное положение языка, недостаток движения и особенности питания.

Ранее ортодонт Давидян рассказала, какие напитки могут повреждать зубную эмаль. Среди них – вода с лимоном и энергетики.