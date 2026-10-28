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НовостиВ мире28 октября 2026 17:06

Украинца задержали в рамках расследования смерти племянника князя Монако

Гражданин Украины подозревается в смерти 29-летнего Антуана де Масси
Вениамин ЗАХАРОВ
Украинца задержали в рамках расследования смерти племянника князя Монако

Украинца задержали в рамках расследования смерти племянника князя Монако

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Гражданина Украины задержали в рамках расследования смерти 29-летнего Антуана де Масси, двоюродного племянника князя Монако Альбера II. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Как ранее сообщалось, в воскресенье, 25 октября, де Масси не пришел на семейный обед. В полиции спустя некоторое время начали поиски. Тело молодого человека было обнаружено в зеленой зоне вдоль бульвара Ларвотто, неподалеку от виллы Саубер.

Антуан де Масси был сыном барона Кристиана де Масси и Сесиль Гелабаль, а также внуком принцессы Антуанетты - старшей сестры князя Ренье III, отца Альбера II.

Ранее сайт KP.RU писал о взрыве в Монако, в результате которого пострадали три человека. Князь Альбер II осудил произошедшее и выразил поддержку пострадавшим.